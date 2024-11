Zeugensuche in Stuttgart-Mitte

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago/Wolfgang Maria Weber

In Stuttgart-Mitte eskaliert in der Nacht zum Sonntag ein Streit vor einer Bar. Dabei wird ein 21-Jähriger am Kopf und Bauch verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 21-Jähriger ist in der Nacht zum Sonntag bei einem Streit im Bereich der Friedrich-/Fürstenstraße in Stuttgart-Mitte verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, geriet der 21-Jährige gegen 4.40 Uhr mit einem Unbekannten vor einer Bar in einen Streit.