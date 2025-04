Zeugensuche in Stuttgart-Mitte: 44-Jähriger verletzt 29-Jährigen mit Glasflasche im Streit schwer

1 Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Bei einer Auseinandersetzung in einer Diskothek in Stuttgart-Mitte hat ein 44-Jähriger am Sonntagmorgen einen 29-Jährigen mit einer abgebrochenen Glasflasche schwer verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen einen 44 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte einen 29-Jährigen schwer verletzt zu haben. Wie die Polizei berichtet, gerieten die beiden Männer aus bislang ungeklärter Ursache in einer Diskothek gegen 8 Uhr in einen Streit.