Nach Auseinandersetzungen in Stuttgart So lief der erste Freitagabend mit gesperrter Freitreppe

Nach den Unruhen am vergangenen Wochenende in Stuttgart, ist der erste Freitagabend, an dem die Freitreppe zwischen Königsbau und Kunstmuseum abgesperrt war, über die Bühne gegangen. So fällt das Fazit der Polizei aus.