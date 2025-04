Mann zieht sich in Begleitung von Frau auf offener Straße aus und zeigt Penis

Zeugensuche in Stuttgart-Degerloch

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: /IMAGO/Arnulf Hettrich

Ein 49-Jähriger zieht sich in Begleitung einer Frau in Stuttgart-Degerloch auf offener Straße aus und zeigt seinen Penis. Die Polizei sucht Zeugen und Geschädigte.











Link kopiert



Polizisten haben bereits am Donnerstag, den 20. März, einen 49 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der sich in der Felix-Dahn-Straße in Stuttgart-Degerloch ausgezogen und seinen Penis gezeigt haben soll.