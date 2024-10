1 Beim Versuch vor der Polizei zu flüchten, kollidierte der Renault-Fahrer mit einem VW. (Symbolbild) Foto: imago/Agentur 54 Grad//Felix Koenig

Ein Renault-Fahrer fährt am Samstagabend Schlangenlinien und überfährt mehrere rote Ampeln. Als die Polizei die Verfolgung aufnimmt, versucht er zu flüchten und kollidiert dabei mit einem VW.











Link kopiert



Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Samstagabend in der Löffelstraße in Stuttgart-Degerloch ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, meldete ein Passant einen auffällig fahrenden Renault in der Rosensteinstraße, der über den Charlottenplatz in Richtung Degerloch unterwegs war.