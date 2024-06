1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (Symbolbild) Foto: dpa/Carsten Rehder

Am Freitagabend ist am Arnulf-Klett-Platz ein 16-Jähriger von zwei Männern überfallen und seiner Halskette mit einem Anhänger im Wert von mehreren Hundert Euro beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 16-Jähriger ist am Freitagabend gegen 21.45 Uhr am Arnulf-Klett-Platz in Stuttgart-Mitte Opfer eines Raubdelikts geworden. Der Geschädigte stand an einer Bushaltestelle, als er nach Polizeiangaben unvermittelt von zwei Unbekannten angerempelt wurde. Einer nahm ihn dann in den Schwitzkasten und schlug ihm stark gegen den Brust-/Halsbereich. Anschließend flüchteten die beiden Täter laut Polizei.