Zeugensuche in Reutlingen: Schwarz gekleideter Mann bindet scheinbar Jungen fest

1 Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Ein Mann soll einen Achtjährigen in Reutlingen mit einem Springseil an einen Zaun in der Nähe einer Grundschule angebunden haben. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.











Ein schwarzmaskierter Mann soll am Mittwochnachmittag einen Achtjährigen in der Nähe einer Grundschule in Reutlingen an einem Zaun festgebunden haben. Der Vorfall ereignete sich offenbar gegen 14.30 Uhr an einer Grundschule in der Mönchstraße im Stadtbezirk Mittelstadt, wie die Polizei mitteilte. Auf einem an den Schulhof angrenzenden Nebenplatz habe zu diesem Zeitpunkt der Achtjährig gespielt. Den Angaben des Kindes soll laut Polizei ein großer, schwarz gekleideter, maskierter Mann hinzugekommen sein. Der Unbekannte habe den Jungen scheinbar wenige Meter zu einem Holzzaun gezogen und mit einem Sprungseil der Schule dort angebunden.