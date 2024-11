Autofahrerin fährt 36-jährige Radfahrerin an – Unfallflucht

Zeugensuche in Ludwigsburg

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Die Polizei sucht eine bislang unbekannte Autofahrerin, die am Donnerstagmittag in Ludwigsburg an der Ausfahrt eines Supermarkts eine Radfahrerin angefahren haben soll.











Am Donnerstagmittag ist es gegen 13.40 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg im Bereich der Ausfahrt eines Supermarkts zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einer bislang unbekannten Autofahrerin gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war die 36-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg der Friedrichstraße unterwegs, als die unbekannte Autofahrerin aus der Ausfahrt des Parkhauses kam und die Radfahrerin anfuhr. Nach einem kurzen Gespräch fuhr die Autofahrerin weiter. Erst im Nachhinein klagte die 36-Jährige laut Polizei über Schmerzen am Bein. Lesen Sie auch Polizei sucht Zeugen Die Autofahrerin soll etwa 1,65 Meter groß und Anfang 40 Jahre alt mit langen, dunklen Haaren sein. Bei dem Auto handele es sich offenbar um einen schwarzen SUV. Durch den Unfall entstand nach Aussagen der Polizei an dem E-Bike der 36-Jährigen ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.