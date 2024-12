Zeugensuche in Ludwigsburg

1 Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls. (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

In Ludwigsburg ist es am Donnerstagabend zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Opel Corsa-Fahrer einen 25-jährigen Radfahrer übersehen hat.











Link kopiert



Am Donnerstagabend ist es auf der Schorndorfer Straße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall gekommen, zu dem die Polizei dringend Zeugen sucht. Wie die Polizei mitteilt, ist ein ein 25-jähriger Radfahrer gegen 18 Uhr auf dem linken der beiden, in ortsauswärtiger Richtung führenden, Fahrstreifen gefahren.