Zeugensuche im Kreis Ludwigsburg: Löcher mit Akkubohrer in zwei Mercedes G-Klassen gebohrt

1 Ein Unbekannter hat in Murr an zwei Mercedes G-Klassen erheblichen Schaden angerichtet. Die Polizei sucht Zeugen (Symbolfoto). Foto: dpa/Johannes Neudecker

In Murr (Kreis Ludwigsburg) macht sich ein Unbekannter an zwei Mercedes G-Klassen zu schaffen. Mit einem Akkubohrer bohrt der Unbekannte mehrere Löcher in die Fahrzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise.











Die Polizei sucht Zeugen einer Tat, die sich gleich zweimal in Murr (Kreis Ludwigsburg) ereignet hat. Bereits zwischen Freitag, 7. Februar, und Freitag, 21. Februar, beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Mercedes G-Klasse. Die Polizei geht davon aus, dass der Täter dazu einen Akkubohrer verwendete. Die G-Klasse war auf dem Hof eines Autohauses in der Raiffeisenstraße abgestellt. Wie die Polizei mitteilt, bohrte der Täter mehrere Löcher in die Seitenverkleidung des Fahrzeugs und hinterließ einen Sachschaden von mehreren tausend Euro.