Zeugenaussagen von Kindern: „Wollen die Belastung von Kindern minimieren“ – Kindgerechtes Vernehmungszimmer

Ein Gerichtssaal kann einschüchternd wirken, besonders auf Kinder. Mit dem ersten kindergerechten Vernehmungszimmer am Amtsgericht Karlsruhe möchte man junge Zeugen besser schützen.
Wenn Kinder vor Gericht aussagen müssen, geht es meistens um einschneidende Erlebnisse. Die Atmosphäre in einem klassischen Gerichtssaal, geprägt von hohen Decken, dunklen Holzvertäfelungen und der direkten Konfrontation mit der angeklagten Person, kann Kinder zusätzlich belasten. Um dies zu verhindern, hat Justizministerin Marion Gentges am 8. Dezember 2025 in Karlsruhe das erste kindgerechte Vernehmungszimmer vorgestellt.