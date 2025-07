1 Die Polizei bittet Zeugen sowie Geschädigte, sich zu melden. Foto: Friso Gentsch/dpa

Am Leonberger Bahnhof sollen junge Männer mehrere Fahrräder und E-Scooter mutwillig beschädigt haben. Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte am Sonntagmorgen gegen 08.40 Uhr die Polizei, weil mehrere Jugendliche am Bahnhof in Leonberg Fahrräder beschädigt haben sollen. Im Rahmen der Fahndung trafen Polizeikräfte eine siebenköpfige Personengruppe an einer Bushaltestelle in der Römerstraße an.