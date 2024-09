Zeugenaufruf in Stuttgart-Bad Cannstatt: Verkehrsunfall mit verletzter Person und 30.000 Euro Schaden

1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Samstagabend ist es in Stuttgart-Bad Cannstatt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mercedes kollidierte mit einem Golf. Die Polizei bittet um Hinweise.











Link kopiert



Ein Leichtverletzter und etwa 30.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagabend in Stuttgart-Bad Cannstatt ereignet hat. Ein 33-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem VW Golf gegen 22.40 Uhr die Daimlerstraße vom Cannstatter Carré in Richtung Cannstatter Wasen gefahren und wollte nach links in einen Hof einbiegen. Ein Taxi, das sich dahinter befand, wartete dementsprechend.