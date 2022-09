Unbekannte greifen Mann an und drohen mit Messer

Zeugenaufruf in Plochingen

1 In Plochingen wurde ein 21-Jähriger unter anderem mit einem Messer bedroht. (Symbolbild) Foto: imago/Agentur 54 Grad/54° / Christian Deutzmann

In Plochingen (Kreis Esslingen) wurde am Samstagnachmittag ein 21-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher angegriffen, geschlagen und mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.















Eine noch unbekannte Gruppe mehrerer Jugendlicher hat am Samstag gegen 16.40 Uhr in Plochingen (Kreis Esslingen) einen 21-Jährigen angegriffen. Wie die Polizei berichtet, wurde der Mann dabei mit einem Messer bedroht und geschlagen.

Demnach war der 21-Jährige zu Fuß in der Esslinger Straße unterwegs, als eine Gruppe aus fünf bis sechs Jugendlichen und jungen Erwachsenen ihn aggressiv ansprach und anpöbelte. In der Folge habe eine Person aus der Gruppe ein Messer gezückt und den 21-Jährigen bedroht. Die Gruppe schlug den Mann zu Boden und prügelte auch dort weiter auf ihn ein. Als eine Zeugin näher kam, ergriffen die Männer die Flucht und liefen in Richtung Innenstadt davon. Die Polizei sucht nach Zeugen und bittet unter der Telefonnummer 0711 39 90 330 um Hinweise. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt, eine Behandlung war jedoch nicht nötig.