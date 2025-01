Zeugenaufruf in Plochingen: Elfjähriger von Auto erfasst – Autofahrer fährt ohne Kenntnis davon

1 Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und den Autofahrer. (Symbolbild) Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

In Plochingen hat am Donnerstagabend ein Autofahrer einen Elfjährigen beim Rückwärtsfahren erfasst. Als der Junge den Fahrer darauf aufmerksam machen will, fährt dieser davon. Die Polizei sucht Zeugen.











Bereits am Donnerstag ist es an der Kreuzung Brühlstraße/Burgstraße in Plochingen (Kreis ESslingen) zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Elfjährigen gekommen. Gegen 18.30 Uhr überquerte der Junge nach Angaben der Polizei die Brühlstraße in Richtung Burgschule. Kurz bevor er auf der anderen Straßenseite ankam, ging er hinter einem dort parkenden Auto vorbei.