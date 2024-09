Zeugenaufruf in Ostfildern-Kemnat: Fahrtrage eines Rettungswagens während Einsatz in Brand gesetzt

1 Die Fahrtrage eines Rettungswagens wurde von einem Unbekannten in Brand gesetzt. (Symbolbild) Foto: SDMG/ Kern

Während Rettungssanitäter im Einsatz waren, ist offenbar unbemerkt die für den Patienten vorgesehene Trage in Brand gesteckt worden. Der Vorfall ereignete sich am Dienstagabend in Ostfildern (Kreis Esslingen). Die Polizei sucht Zeugen.











Die Fahrtrage eines Rettungswagens ist am Dienstagabend in Ostfildern während eines Einsatzes in Brand gesetzt worden. Die Besatzung des Rettungswagens befand sich nach Angaben der Polizei gegen 19.20 Uhr in einem Gebäude in der Eberhardstraße in Kemnat. Da die Rettungssanitäter einen Patienten in eine Klinik transportieren mussten, hatten sie die Trage vor ihrem Fahrzeug stehengelassen. Die Polizei geht davon aus, dass ein bislang unbekannter Täter die Trage angezündet hat.