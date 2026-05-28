Zeugenaufruf in Ludwigsburg: Mitten in der Nacht – Katze mit drei Babys schutzlos am Straßenrand ausgesetzt

Die Tiere sind am späten Sonntag nahe dem Tierheim Ludwigsburg freigelassen worden. Nur durch Zufall werden sie entdeckt. Peta spricht eine Belohnung für Hinweise nach dem Täter aus.

Völlig schutzlos haben Unbekannte eine Faltohrkatze mit ihren drei kleinen Kitten vor dem Hintereingang des Tierheims in Ludwigsburg am Straßenrand ausgesetzt. Ein Verhalten, das selbst die Tierheimleiterin Anne Liebelt sprachlos macht. Wer Hinweise zu den Besitzern geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Die Tierschutzorganisation Peta hat sogar eine Belohnung ausgesetzt.

„In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein Kollege noch eine Runde mit seinen beiden Hütehunden gegangen und kam gegen 23.30 Uhr hier vorbei“, berichtet Anne Liebelt. Dabei seien die Hunde plötzlich auf etwas aufmerksam geworden. Erst bei näherem Hinsehen bemerkte der Kollege, dass es eine Katze mit ihren Babys war.

Tiere waren ohne jeden Schutz

Für die Tierheimleiterin ist das Verhalten der Besitzer absolut unverständlich. Es komme zwar immer wieder vor, dass Menschen ihre Tiere einfach illegal vor dem Heim abstellen. Immerhin seien diese Tiere dann aber in einem Karton oder Ähnlichem untergebracht. Aber so völlig ohne Schutz oder Sicherung, das sei schon eine neue Dimension. „Was sind das für Vollidioten, die die Katzen einfach so an der Straße ,auskippen‘?“

Nicht nur, dass die Tiere jederzeit hätten überfahren oder von Hunden oder Wildtieren geholt werden können, vor allem Füchse seien in der Gegend keine Seltenheit. „Im Angesicht von fremden Menschen oder Hunden hätten sie eigentlich auch sofort das Weite suchen müssen“, so Liebelt.

Fast zum Glück war die Katzenmama offenbar noch so schockiert, dass sie sich selbst im Angesicht der zwei großen Hunde nicht regte und sich ohne Gegenwehr einfangen ließ. „Wahrscheinlich haben sie die Katzen erst ganz kurz vorher aus dem Auto geschmissen“, vermutet Anne Liebelt, sodass das Muttertier den Schreck noch nicht überwunden hatte.

Bei der Katzenmutter handelt es sich um eine sogenannte Faltohrkatze – ein Umstand, der die Tierheimleiterin umso mehr sehr bedrückt. Denn bei Faltohrkatzen handelt es sich um eine Qualzucht, die Tiere litten ihr Leben lang unter schweren Schmerzen, wenn sie nicht bereits in jungen Jahren eingeschläfert werden müssten. In Deutschland seien sowohl die Zucht als auch der Handel mit dieser Rasse verboten.

„Die Kätzchen haben zum Glück normale Ohren“, so Liebelt. Die Chance stünden also gut, dass der Vater einer anderen Rasse angehört und den Kleinen das schmerzhafte Schicksal ihrer Artgenossen erspart bleibt. Allgemein gehe es den Kleinen derzeit gut, alle seien wohlauf. „Selbst die Mutter macht bislang einen recht guten Eindruck, das ist auch eine ganz liebe und freundliche Katze.“

Belohnung ausgesetzt

Da die Kitten noch recht jung sind – geschätzt wird ihr Alter auf etwa sieben Wochen – und erst mal eine ruhige Umgebung brauchen, wurden sie zunächst in einem freien Pflegeplatz beim Tierschutzverein Ditzingen untergebracht.

Das Aussehen der Katzen ist sehr speziell, das Muttertier ist vollkommen weiß, von den Kätzchen sind zwei ebenfalls weiß, eines ist orange getigert. Wer Hinweise zu den Besitzern geben kann, wird gebeten, sich mit dem Tierschutzverein Ludwigsburg, Telefon 07141/250410, oder mit der Polizei, 07141/185353, in Verbindung zu setzen. Die Organisation Peta hat zudem eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Verurteilung der tatverantwortlichen Personen führen. Kontakt: 0711/8605910.