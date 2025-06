1 Der Täter flüchtete laut Polizei. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

In Filderstadt hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen unter vorgehaltenem Messer einen Raubüberfall in einem Sonnenstudio begangen.











Bei einem Raubüberfall auf ein Sonnenstudio in Filderstadt (Kreis Esslingen) hat ein bislang unbekannter Täter am Sonntagmorgen Bargeld erbeutet. Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen betrat der Täter gegen 9.10 Uhr das Sonnenstudio in der Aicher Straße , in welchem auch Gold angekauft wird.