Zeugenaufruf in Bad Cannstatt

1 Die Polizei hofft, dass jemand den Mann gesehen hat und Angaben machen kann. Foto: dpa/Friso Gentsch

Eine junge Frau wird auf dem Heimweg beinahe Opfer eines sexuellen Übergriffs. Sie kann den Angreifer jedoch in die Flucht schlagen.









Einer Frau ist es in der Nacht zum Sonntag gegen 3 Uhr gelungen, in Bad Cannstatt einen Sexualstraftäter in die Flucht zu schlagen. Er hatte sich entblößt und wollte offenbar noch weitergehen, als die Frau sich massiv wehrte.