Zeugenaufruf in Altbach

1 Der Rettungsdienst brachte das Mädchen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: /Andreas Gebert

Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Zusammenstoß mit einem noch unbekannten Pedelec-Fahrer am Sonntagnachmittag in Altbach (Kreis Esslingen) verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Link kopiert

Ein noch unbekannter, älterer Pedelec-Fahrer ist am Sonntagnachmittag in einer Unterführung des Heinrich-Mayer-Parks in Altbach mit einer Neunjährigen zusammengestoßen. Das Mädchen wurde dabei laut Polizei verletzt. Der Mann fuhr nach einem kurzen Gespräch mit den Eltern weiter. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Mädchen und Biker stürzen zu Boden

Der Biker fuhr nach den Angaben mit seinem schwarzen Zweirad gegen 16.30 Uhr vom Park herkommend durch die Unterführung in Richtung Altbach. Als er dort an einer mehrköpfigen Personengruppe vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß mit der neunjährigen Fußgängerin. Sowohl der Mann als auch das Mädchen stürzten zu Boden. Die Neunjährige wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht nach Zeugen

Auch der Biker dürfte sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen haben. Nach einem Gespräch mit den Eltern des Kindes fuhr dieser laut Polizei weiter. Es soll sich um einen etwa 80 Jahre alten Mann gehandelt haben, der einen Helm, eine Brille und eine gelbe Warnweste trug. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/3990-420 zu melden.