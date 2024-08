Zeugen zu Unfall in Sindelfingen gesucht: Zu schnell unterwegs – 19-jähriger Mercedes-Fahrer kollidiert mit Nissan

6 Der 19-jährige Mercedes-Fahrer hatte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Foto: SDMG/SDMG / Dettenmeyer

Ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer überholt in Sindelfingen einen Nissan mit hoher Geschwindigkeit. Als er kurz danach an einem Kreisverkehr wenden will, verliert er die Kontrolle und kracht in den Nissan. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 19 Jahre alter Mercedes-Fahrer hat am frühen Sonntagmorgen in Sindelfingen (Kreis Böblingen) einen Unfall verursacht, bei dem ein 56-jähriger Nissan-Fahrer leicht verletzt wurde und Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstand. Da der 19-Jährige zuvor durch seine rasante Fahrweise aufgefallen sein soll, sucht die Polizei nun nach Zeugen.