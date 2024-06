Zeugen gesucht Zwei Fälle sexueller Belästigung in Stuttgart – ein Übergriff an Schule

Zu zwei Fällen von sexueller Belästigung ist es am Montag in Stuttgart-Weilimdorf und an einer Schule in Stuttgart-Ost gekommen. Betroffen sind eine Acht- und eine 13-Jährige. Die Polizei ermittelt.