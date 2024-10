1 Die Einbrecher flüchteten unerkannt. Die Polizei bittet um Hinweise (Symbolfoto). Foto: imago/Jochen Tack

Am Samstagabend hat in Stuttgart eine 98-Jährige unbekannte Einbrecher vertrieben. Die Frau hörte am Abend Einbruchsgeräusche an der Wohnungstür und machte sich laut bemerkbar, daraufhin flüchteten die Kriminellen.











Link kopiert



Eine 98 Jahre alte Frau hat am Samstagabend in Stuttgart-Weilimdorf Einbrecher vertrieben. Nach Angaben der Polizei hörte die Frau gegen 20.30 Uhr Geräusche von der Tür ihrer Wohnung in der Grefstraße und machte sich daraufhin bemerkbar.