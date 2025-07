Selbstbedienungsladen in Stuttgart-Nord Unbekannter bricht Warenautomaten auf und erbeutet Tausende Euro

Mitten in der Nacht bricht ein unbekannter Täter mehrere Warenautomaten in einem Selbstbedienungsladen in Stuttgart-Nord auf. Er flüchtet mit reichlich Bargeld, nun sucht die Polizei Zeugen.