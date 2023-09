Zeugen in Stuttgart-Mitte gesucht

Erst Streit, dann Raub: Ein Unbekannter stiehlt am Sonntag im Stadtgarten die Tasche eines 22-Jährigen und verletzt ihn mit einem Messer. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen am Stadtgarten in Stuttgart-Mitte einen 22-jährigen Mann beraubt und mit einem Messer leicht verletzt.