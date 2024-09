Zeugen in Stuttgart-Mitte gesucht

1 Nach dem Vorfall in Stuttgart-Mitte sucht die Polizei Zeugen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

Mehrere Männer geraten in der Nacht auf Sonntag mit dem jungen Mann in einen Streit. Dann gehen sie auf ihn los.











Mehrere unbekannte Männer sollen am Sonntag einen 24 Jahre alten Mann im Bereich Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte geschlagen und ausgeraubt haben. Laut Mitteilung der Polizei gerieten die etwa vierköpfige Männergruppe und der 24-Jährige gegen 4 Uhr beim Durchgang zur Calwer Passage in einen Streit.