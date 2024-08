Zeugen in Stuttgart gesucht: Polizei fasst Paar mit mehreren Zehntausend Euro Falschgeld

1 Die beiden Verdächtigen sitzen laut Angaben der Polizei nun in einer Justizvollzugsanstalt. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jan Huebner

Ein 47-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau wurden am Mittwoch vergangene Woche am Rotebühlplatz in Stuttgart festgenommen, weil sie mehrere Zehntausend Euro Falschgeld bei sich hatten. Es werden Zeugen gesucht.











Polizeibeamte haben am Mittwoch, den 7. August, am Rotebühlplatz in Stuttgart-Mitte einen 47-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau festgenommen, die mehrere Zehntausend Euro Falschgeld mit sich geführt haben sollen. Die beiden sitzen laut Angaben der Polizei nun in einer Justizvollzugsanstalt.