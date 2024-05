Bisher unbekannte Täter haben laut Polizei am Montag versucht, in mehrere Wohnungen in Stuttgart einzubrechen. Bei einer Wohnung waren sie erfolgreich. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag sind bisher unbekannte Täter nach Polizeiangaben in eine Wohnung in Stuttgart-Hallschlag eingebrochen und haben mehrere Tausend Euro gestohlen. Beim Versuch, in Wohnungen in Möhringen und Stuttgart-West einzubrechen, sollen die Täter gescheitert sein.

An der Straße Auf der Steig im Hallschlag gelangten die Täter am Montag zwischen 13 Uhr und 17 Uhr über ein Badezimmerfenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Sie sollen die Räume durchwühlt und mehrere Tausend Euro Bargeld mitgenommen haben.

Weitere Einbruchversuche in Stuttgart

An der Salzäckerstraße in Möhringen gelangten die Täter laut Polizei zwischen 21 Uhr am Samstag und 13.45 Uhr am Sonntag auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus. Dort sollen sie versucht haben, in zwei Wohnungen einzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang.

An der Vogelsangstraße in Stuttgart-West scheiterten die Einbrecher zwischen 21 Uhr am Sonntag und 15 Uhr am Montag beim Versuch, die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzubrechen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/89905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.