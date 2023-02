18-Jährige in Stadtbahn sexuell belästigt

Zeugen in Stuttgart gesucht

1 Ein Unbekannter belästigte die junge Frau in der U15. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Am Freitagnachmittag fährt eine 18-Jährige mit der U15 in Richtung Stammheim. Dabei greift ein Unbekannter ihr an den Oberschenkel. Als der Mann aussteigt, zeigt er anderen Fahrgästen noch den Mittelfinger.









Erst belästigte der Unbekannte eine 18-Jährige sexuell, dann machte er noch obszöne Gesten: Am Freitagnachmittag war eine junge Frau in Stuttgart mit der Stadtbahn U15 gegen 14 Uhr in Richtung Stammheim unterwegs, als ein Mann sie auf Höhe der Haltestelle Pragfriedhof bedrängte. Das berichtet die Polizei.

Der Unbekannte saß gegenüber der jungen Frau, suchte den Blickkontakt und griff ihr schließlich an den Oberschenkel. Die 18-Jährige wechselte daraufhin ihren Platz. An der Haltestelle Kirchtalstraße stieg der Mann aus. Dabei soll er anderen Fahrgästen den Mittelfinger gezeigt haben.

So sieht der Unbekannte aus

Der Unbekannte soll etwa 60 Jahre alt und korpulent sein. Er hat lichtes blond-graues Haar, eine Knollnase, blasse Haut und ein unebenes Hautbild. Zum Tatzeitpunkt hatte er rote Flecken im Gesicht. Er trug eine hellblaue Jacke und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.