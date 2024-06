3 Die Polizei bittet um Hinweise. Die Echtaufnahmen finden Sie in der Bildergalerie. Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Ein Mann soll Ende Mai in einem Hotel in Stuttgart-Feuerbach mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen haben und unerkannt geflüchtet sein. Die Polizei hat nun Echtbilder des Tatverdächtigen aus einer Überwachungskamera veröffentlicht.











Die Polizei sucht mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem unbekannten Mann, der am 30. Mai in einem Hotel an der Heilbronner Straße in Stuttgart-Feuerbach mehrere Tausend Euro Bargeld gestohlen haben soll.