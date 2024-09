Zeugen in Stuttgart-Bad Cannstatt gesucht

1 Der E-Scooter-Fahrer stieß mit einem Mercedes zusammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Britta Pedersen

Bei einer Kollision mit einem bislang unbekannten Mercedes-Fahrer wird der 57 Jahre alte Fahrer eines E-Scooters verletzt. Der Mercedes-Fahrer begeht Unfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise.











Ein bislang unbekannter Mercedes-Fahrer ist am Dienstag mit dem Fahrer eines E-Scooters in der König-Karl-Straße in Stuttgart-Bad Cannstatt zusammengestoßen.