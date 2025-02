Auf einer Faschingsparty in Schwäbisch Gmünd-Kerlikhofen ist ein 22 Jahre alter Mann verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach den bislang unbekannten Tätern.

Zu einem Fall von Körperverletzung ist es am Sonntag auf einer Faschingsparty im Schwäbisch Gmünder Stadtteil Herlikhofen gekommen.

Wie die Polizei mitteilt, ging am Sonntag gegen 1.40 Uhr die Meldung ein, dass ein 22-Jähriger auf einer Faschingsparty in der Gemeindehalle in der Burgholzstraße von mehreren Personen geschlagen wurde.

Als die Beamten eintrafen, hatten sich die Beschuldigten bereits entfernt. Der 22-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zur Tat und bittet mögliche Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171/358-0 in Verbindung zu setzen.