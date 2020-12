Zeugen in Kornwestheim gesucht

1 Ein 18-Jähriger wird scheinbar grundlos angegriffen (Symbolfoto). Foto: frenzelll /stock.adobe.com

Angriff am Bahnhof in Kornwestheim: Dem mutmaßlich wahllos ausgesuchten Opfer ist mehrmals ins Gesicht geschlagen worden. Eine unbeteiligte junge Frau wollte eingreifen und wurde dabei selbst verletzt.

Kornwestheim - Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch, 16. Dezember, gegen 17.40 Uhr einen 18-Jährigen aus einer Gruppe heraus am Kornwestheimer Bahnhof (Kreis Ludwigsburg) angegriffen und dabei zudem eine einschreitende Reisende geschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befand sich der 18-Jährige zunächst am Bahnsteig, als wohl unvermittelt eine Gruppe von sechs bislang unbekannten jungen Männern offenbar zielgerichtet auf ihn zukam und umstellte.

Die Täter sind verschwunden

In der Folge schlug offenbar einer der mutmaßlichen Täter dem Geschädigten mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht und trat ihn zudem in den Unterleib. Eine bis dahin unbeteiligte 20-jährige Reisende versuchte daraufhin den Angreifer von dem 18-Jährigen zu trennen, wurde allerdings dabei selbst getroffen. Die Gruppe flüchtete nach der Tat in Richtung Innenstadt und wurde trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen der Bundes- und Landespolizei nicht gefunden

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Eine medizinische Versorgung der beiden Geschädigten war zunächst nicht erforderlich, beide klagten allerdings über Schmerzen. Bei dem mutmaßlichen Haupttäter soll es sich um einen jungen Mann im Alter zwischen 16 und 20 Jahren, mit dunklen schwarzen Haaren mit Undercut handeln.

Er trug zur Tatzeit eine enge, dunkle Daunenjacke, eine schwarze Jogginghose sowie einen dunklen Schlauchschal als Mundschutz. Seine fünf mutmaßlich gleichaltrigen Begleiter waren mit schwarzen Kapuzenjacken und überwiegend hellen Turnschuhen bekleidet. Die Bundespolizeiinspektion Stuttgart hat zum Vorfall die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/870 350 entgegengenommen.