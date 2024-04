1 Die Polizei sucht Hinweise zu der unbekannten Frau. Foto: IMAGO//Gelhot

Ein Senior in Kernen wird mehrere Male von einer unbekannten Frau angesprochen und überredet, ihr Geld zu geben. Als er Anrufe von Männern bekommt, holt er die Polizei.











Link kopiert



Ein älterer Mann wurde am 26. März in einem Café an der Stettener Straße in Kernen von einer Frau angesprochen, die vorgab, aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine zu stammen. Im Verlauf des Gesprächs bat sie den Senior, ihre Rechnung zu übernehmen, was dieser auch tat. Am Karfreitag setzte sich dieselbe Frau wieder zu dem Senior an den Tisch und bettelte ihn um Geld an. Aus Gutmütigkeit übergab der Mann ihr 500 Euro. Bereits einen Tag später kam die Frau in einem Café am Postplatz wieder an den Tisch des Seniors. Sie überredete ihn dazu, einen vierstelligen Eurobetrag vom Konto abzuheben und ihr zu geben.