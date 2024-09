Zeugen in Blaubeuren gesucht: Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt, kollidiert mit Twingo und flüchtet

1 Der Pedelec-Fahrer entfernte sich vom Unfallort. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Radfahrer und der Fahrer eines Twingos stoßen am Montag in Blaubeuren zusammen, nachdem der Pedelec-Fahrer die Vorfahrt missachtet hat. Dieser flüchtet daraufhin vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Ein Unbekannter ist nach einem Unfall am Montag, 2. September, bei Blaubeuren (Alb-Donau-Kreis) vom Unfallort geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Twingo kurz vor 19 Uhr die Bühlstraße in Gerhausen und wollte in die Beininger Straße einfahren, um auf die Hauptstraße zu gelangen. Ein von links kommender Pedelec-Fahrer wollte von der Straße Unter dem Schillerstein ebenfalls in die Beininger Straße einfahren.