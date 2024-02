Zeugen in Altenriet gesucht: Unbekannte sprengen Geldautomaten – Polizeihubschrauber im Einsatz

1 Die Polizei fahndete mit einem Helikopter nach den Kriminellen. Die Suche verlief aber zunächst ergebnislos. (Symbolfoto) Foto: dpa/Wolfram Kastl

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte in Altenriet im Kreis Esslingen einen Geldautomaten gesprengt. Einige Bewohner des Hauses wurden über Nacht evakuiert, bis ein zweiter Sprengsatz entschärft und die Statik des Gebäudes überprüft worden war.











In Altenriet (Kreis Esslingen) haben Unbekannte am frühen Morgen des Mittwochs den Geldautomaten einer Bank in der Walddorfer Straße gesprengt. Danach sahen Zeugen, wie die Täter offenbar in einer schwarzen Limousine in Richtung Schlaitdorf flüchteten, berichtet die Polizei.