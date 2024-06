Zu zwei Fällen von sexueller Belästigung ist es am Montag in Stuttgart-Weilimdorf und an einer Schule in Stuttgart-Ost gekommen. Betroffen sind eine Acht- und eine 13-Jährige. Die Polizei ermittelt.

Am Montagmittag ist es im Großraum Stuttgart gleich zweimal zu Vorfällen sexueller Belästigung gegenüber Minderjährigen gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

So soll ein unbekannter Mann am Montagmittag ein achtjähriges Mädchen unterhalb der Thaerstraße in Stuttgart-Weilimdorf in ein Gebüsch gezogen und es sexuell bedrängt haben. Wie die Polizei mitteilte, war das Mädchen gegen 12.55 Uhr mit einer Freundin in der Nähe des Fußballplatzes unterwegs, als der Unbekannte sie bedrängte. Nachdem die Freundin des Mädchens Hilfe holte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Laut Angaben der Polizei ist der Mann 18 bis 20 Jahre alt, hat helle Haut und kurze schwarze Haare. Er trug eine schwarze Softshell-Jacke und eine schwarze Hose.

Zweiter Vorfall in Stuttgart-Ost

Kurze Zeit später soll es auch in Stuttgart-Ost zu einem Übergriff durch einen bislang unbekannten Mann gekommen sein. Der Mann soll eine 13-Jährige in einer Schultoilette sexuell bedrängt haben.

Wie die Polizei mitteilte, hielt sich die 13-Jährige zwischen 13.50 Uhr und 14.30 Uhr auf der Damentoilette im ersten Obergeschoss einer Schule an der Landhausstraße in Stuttgart-Ost auf, als der Unbekannte an der Kabinentür rüttelte und diese schließlich öffnete. In der Toilettenkabine bedrängte und berührte er das Mädchen unsittlich. Erst als sie sich wehrte, ließ er von ihr ab und flüchtete.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei beschreibt den Mann wie folgt: 40 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß mit gebräunter Haut. Der Mann hat lichtes graubraunes Haar, ein dunkles Muttermal neben dem rechten Auge und eine normale Statur mit Bauchansatz. Er trug eine graue Hose, einen dunklen Pullover und eine schwarze medizinische Maske.

Zeugen werden gebeten, sich in beiden Fällen mit sachdienlichen Hinweisen unter der Rufnummer 0711/899 057 78 bei der Kriminalpolizei zu melden.