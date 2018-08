Zeugen gesucht Verletzter Mann am Bahnhof in Bietigheim gefunden

Von red/aim 23. August 2018 - 17:22 Uhr

Am Bahnhof in Bietigheim wurde ein verletzter Mann gefunden (Symbolfoto). Foto: dpa

Am frühen Donnerstagmorgen liegt ein Mann schwer verletzt auf einem Bahnsteig in Bietigheim. Die Polizei sucht Zeugen, die wissen könnten, was mit dem Mann geschehen ist.

Bietigheim - Ein 25-jähriger Mann ist am Donnerstagmorgen gegen 5.15 Uhr verletzt im Bahnhof Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) aufgefunden worden. Wie die Bundespolizei berichtet, wurde der Lokführer einer S-Bahn gegen 5.15 Uhr auf den am Boden liegenden Mann auf Bahnsteig 8 aufmerksam. Er alarmierte die Polizei und den Rettungsdienst.

Mehr zum Thema

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen vermuten die Beamten, dass der 25-Jährige aus dem Landkreis Ludwigsburg zuvor die Gleise überquert hatte und mutmaßlich von einem Zug erfasst wurde. „Er gab an, dass er auf die Gleise lief, um seinen Weg abzukürzen“, sagt eine Sprecherin der Polizei. Dadurch soll er mehrere Frakturen, eine Kopfverletzung und Verletzungen zweier innerer Organe erlitten haben. Die Verletzungen seien nicht lebensgefährlich. Die Ermittlungen der Polizei dauern noch an. Zeugen des Vorfalls mögen sich unter der Telefonnummer 0711/870350 melden.