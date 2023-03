Polizei vermutet illegales Motorradrennen in Kernen

1 Die Polizei konnte die beiden Motorräder stoppen. Foto: Phillip Weingand/geschichtenfotograf.de

Einer Polizeistreife fallen zwei Motorradfahrer auf, die ihre Bikes extrem beschleunigen. Die Vermutung: Die beiden haben sich auf der Bundesstraße ein Rennen geliefert.









Nach einem mutmaßlichen illegalen Straßenrennen zweier Motorradfahrer in Kernen sucht die Polizei Zeugen. Am frühen Samstagabend gegen 17.45 Uhr fielen einer Polizeistreife die beiden Biker auf. Der 40-Jährige und der 36-Jährige waren auf der B 14 von Fellbach in Richtung Waiblingen unterwegs gewesen. Auf der Höhe von Kernen beschleunigten sie ihre Motorräder derart, dass die Polizei vermutet, dass sie sich ein Straßenrennen lieferten.

Die Polizei konnte die beiden Motorräder stoppen und die Fahrer kontrollieren. „Die Führerscheine der beiden Verkehrsrowdys wurden beschlagnahmt“, heißt es in einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen. Das Polizeirevier Fellbach bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der beiden Motorradfahrer gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 5 77 20 zu melden.