Zeugen gesucht nach Tat in Kernen: Bei der Tat gestört: Licht schlägt Einbrecher in die Flucht
Die Täter kamen über die Balkontür ins Haus (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa

In Kernen-Stetten flüchten Einbrecher am Mittwoch gegen 19 Uhr – der Bewohner verfolgt sie kurz, die Spur verliert sich Richtung Endersbacher Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte sind am Mittwochabend in Kernen-Stetten (Rems-Murr-Kreis) über eine Balkontür in eine Wohnung im Lerchenweg eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der Bewohner bemerkte gegen 19 Uhr die Täter, schaltete das Licht ein – woraufhin die Personen in Richtung Endersbacher Straße flüchteten. Der Mann nahm kurz die Verfolgung auf, verlor sie jedoch aus den Augen. Auch eine Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg.

 

Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. An der Wohnung entstand augenscheinlich ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lerchenweg/Endersbacher Straße gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Kernen unter der Rufnummer 0711/9519130 zu melden.

 