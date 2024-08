Zeugen gesucht in Weil der Stadt

In Weil der Stadt entblößt sich ein Mann vor einer 22-Jährigen und spricht sie an. Der Frau zufolge war der Mann in etwa gleich alt. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Am Dienstagabend hat in Weil der Stadt in der Alten Renninger Straße ein Exhibitionist eine 22-Jährige belästigt. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau gegen 23.10 Uhr zu Fuß unterwegs, als sie den noch unbekannten Täter bemerkte.