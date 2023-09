1 Die Polizei bittet Zeugen des Einbruchs in der Stuttgarter Heilbronner Straße sich zu melden (Symbolbild). Foto: Imago/Mix1

Vermutlich dank eines geöffneten Fensters sind Einbrecher in eine Erdgeschosswohnung in Stuttgart-Nord gelangt, aus der sie Bargeld und Ketten stahlen. Die Polizei sucht nach Zeugen.











Unbekannte sind in eine Wohnung an der Heilbronner Straße in Stuttgart-Nord eingebrochen – wann genau sie in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist nicht klar.