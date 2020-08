Badegäste belästigt am Aileswasensee

Zeugen gesucht in Neckartailfingen

1 Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Aileswasensee bei Neckartailfingen (Kreis Esslingen) soll am Donnerstagabend ein Mann in exhibitionistischer Weise aufgetreten und mehrere Badegäste belästigt haben. Die Polizei sucht Geschädigte und Zeugen zu dem Vorfall.

Neckartailfingen - Das Polizeirevier Nürtingen sucht Geschädigte und Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend am Aileswasensee ereignet hat. Laut Polizeiangaben soll dort gegen 18.50 Uhr ein 65-Jähriger offenbar in exhibitionistischer Weise aufgetreten sein und mehrere Badegäste belästigt haben. Sicherheitsmitarbeiter verwiesen den Mann im Anschluss des Sees und überstellten ihn den alarmierten Polizeibeamten. Der 65-Jährige wurde nach Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Polizeirevier Nürtingen, Telefon 07022/9224-0.