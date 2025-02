Zeugen gesucht in Aidlingen: Lkw muss ausweichen und kollidiert mit zwei Autos – Fahrerflucht

1 Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls mit Fahrerflucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

In Aidlingen ist am späten Freitagabend ein Auto in den Gegenverkehr geraten, woraufhin ein Lkw ausweichen musste und mit zwei geparkten Autos kollidierte. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht, die Polizei sucht Zeugen.











Am späten Freitagabend ist es in Aidlingen (Kreis Böblingen) auf der Böblinger Straße zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht gekommen. Wie die Polizei berichtet, war ein 28-jähriger Lkw-Fahrer gegen 23.48 Uhr auf der Böblinger Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Aus bislang ungeklärten Gründen geriet ein dunkles Auto von der Gegenfahrbahn auf die Fahrbahnmitte und schließlich auch teils auf die Spur des Lkw-Fahrers. Dieser musste daraufhin laut Polizei, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und kollidierte dabei am Fahrbahnrand mit zwei geparkten Autos.