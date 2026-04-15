Zeugen gesucht: Falsche Polizeibeamte erbeuten Schmuck von Seniorin im Wert von 10.000 Euro

1 Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Täter die Seniorin dazu, mehrere Goldketten und Ringe zu übergeben (Symbolbild). Foto: IMAGO/Manuel Stefan

Eine Seniorin aus Stuttgart-West ist am Telefon von falschen Polizeibeamten getäuscht worden. Sie übergab Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro an einen Abholer.











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Unbekannte Betrüger haben am Dienstagnachmittag eine Seniorin aus Stuttgart-West um Schmuck im Wert von mindestens 10.000 Euro gebracht. Nach Angaben der Polizei erhielt die Frau gegen 15 Uhr einen Anruf von angeblichen Polizeibeamten. Durch geschickte Gesprächsführung brachten die Täter die Seniorin dazu, mehrere Goldketten und Ringe an einen bislang unbekannten Abholer zu übergeben.