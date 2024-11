Zeugen gesucht: Brandstiftung am Waldrand

1 Die Feuerwehr musste im Gebiet Steinhäusle einen Brand löschen. Foto: dpa/Marijan Murat

Am Dienstag haben Unbekannte an einem Waldstück am Winnender Ortsrand ein Feuer entfacht, worauf die Feuerwehr anrücken musste, damit sich die Flammen nicht ausbreiten.











Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich bereits am Dienstag in Winnenden ereignet hat. Gegen 16 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einem Waldgrundstück am Ortsrand, im Bereich Steinhäusle, gerufen. Dort hatten Unbekannte Holzstämme angezündet, die zu einer Art Unterschlupf aufgeschichtet waren. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich die Flammen weiter im Wald ausbreiteten. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Winnenden ermittelt und bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0 71 95 / 69 40 zu melden.