Zeugen gesucht: Brand auf dem Friedhof in Bietigheim-Bissingen

1 Die freiwillige Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Anrufer melden, dass die Aussegnungshalle des Friedhofs St. Peter brennt – vor Ort stellt sich heraus, dass es weniger dramatisch ist als erst angenommen.











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Für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei sorgte am Freitagnachmittag kurz nach 16 Uhr ein brennender Abfall- und Kompostbehälter auf dem Friedhof St. Peter in Bietigheim-Bissingen. Anrufer meldeten zunächst, dass die Aussegnungshalle in Brand stehen würde. Vor Ort stellte sich heraus, dass lediglich ein Abfall- und Kompostbehälter sowie angrenzendes Buschwerk brannte.