Unfall in Stuttgart Auto kracht in Böblinger Straße mit Stadtbahn zusammen

Von red 19. Januar 2019 - 18:12 Uhr

Bei dem Zusammenprall mit der U1 wurde niemand verletzt. (Symbolbild) Foto: dpa

Am Samstagvormittag kam es abermals zu einem Unfall zwischen einem Pkw und der Stadtbahn. Ein Autofahrer fuhr vermutlich trotz Rotlicht auf die Straße und übersah die U1.

Stuttgart - Es hat wieder einmal gekracht. In der Böblinger Straße ist ein Pkw mit einer in Fahrtrichtung Kaltental fahrenden Stadtbahn kollidiert. Der 60-jährige Fahrer war am Samstagvormittag gegen 10.30 Uhr aus seiner Grundstücksaufsahrt gefahren und hatte dabei wohl ein Rotlicht missachtet. Es kam zum Zusammenprall.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden wird auf 11.000 Euro geschätzt. Die Strecke musste aber kurzzeitig gesperrt werden und es wurden Ersatzbusse eingesetzt. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Nummer 071189904100 melden.