Nahe der Gerlinger Waldsiedlung begegnen zwei Jugendliche einer Familie mit Hund. Als der Hund eines der Mädchen beißt, geht die Familie einfach weiter.









Eine 15-Jährige ist vergangenen Donnerstag beim Fahrradfahren unweit der Gerlinger Waldsiedlung von einem Hund gebissen worden. Die Jugendliche war zwischen 18 und 18.30 Uhr mit dem Rad auf der Studentenallee in Fahrtrichtung Solitude unterwegs, als sie auf zwei Erwachsene mit zwei Kindern auf Laufrädern und einem jungen Schäferhund trafen. Weil der nicht angeleinte Hund neben und vor ihrem Fahrrad herumsprang, musste die 15-Jährige anhalten. Der Hund sprang sie daraufhin an und biss sie am linken Bein unterhalb der Kniekehle in die Wade. Die Familie ging anschließend wortlos weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die 15-Jährige wurde durch den Hund leicht am Bein verletzt und musste ihre Wunde ambulant versorgen lassen. Ihre Hose wurde im Bereich des Bisses beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07 11 / 6 86 93 90 oder per Mail unter ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de zu melden.