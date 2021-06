Delta-Variante in Baden-Württemberg Wann die Maskenpflicht in der Schule wieder kommen kann

Die Delta-Variante des Coronavirus bereitet auch in Baden-Württemberg Sorgen. Sollte sich am derzeitigen Abwärtstrend der Infektionszahlen etwas ändern, will die Landesregierung Konsequenzen ziehen, so Ministerpräsident Winfried Kretschmann.